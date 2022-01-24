Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı - Haberler
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Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı

AA - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 9 aylık hamile kadını, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 9 aylık hamile kadını, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Adaklı ilçesinde mahsur kalan 9 aylık hamile Şehriban Dayanç(20), ilçeden ambulansla Sancak beldesine getirildi.

Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aşan Sancak Beldesine tam paletli ambulansla giden UMKE personeli, 9 aylık hamile Dayanç'ı güvenli bir şekilde tam paletli ambulansa bindirdi.

Yaklaşık 2.5 saat süren yolculuğun ardından Dayanç, Bingöl Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi.

Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı

Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı

Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı

AA - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Doğum, kar, Güncel, Haber

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