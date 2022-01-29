Yolu kapalı mezradaki hasta 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 8 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yukarı Çepkenli Mahallesi Beşparmak mezrasında, daha önce apandisit ameliyatı olan Adil Öner rahatsızlandı.

Yolun kardan kapalı olması nedeniyle Öner'i hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Mezraya yönlendirilen sağlık ekibi, yoğun kar ve çığ tehlikesinden dolayı yola devam edemeyince bölgeye UMKE personeli sevk edildi.

Zaman zaman yoldaki kar birikintilerini küreklerle temizleyen ekip, 8 saatlik çalışmanın ardından, ilk müdahalesini yaptıkları Öner'i ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Öner'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.