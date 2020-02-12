Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu
Haberler » Güncel » Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu - Haber

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:03
Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

'ın ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Mezra köyünde ateşlenen Eymen (4), Beyza (6) ve Eren Beyhan'ı (8) yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden alınan 3 kardeş, ambulansın bulunduğu yere getirdi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler