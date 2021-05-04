Yolu göremeyince göle uçtu
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Yolu göremeyince göle uçtu

Yolu göremeyince göle uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de hava almak için göl kenarına gitmek isteyen sürücü, yolu göremeyince göle uçtu.

Başakşehir'de hava almak için göl kenarına gitmek isteyen sürücü, yolu göremeyince göle uçtu. Balıkçılar tarafından araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saat 01.30 sularında Başakşehir'e bağlı Şamlar Gölü kıyısında meydana geldi. Otomobile binen sürücü, hava almak için göl kenarına gitmek istedi. Bu sırada yolu fark edemeyen sürücü, göle uçtu. Yardıma koşan balıkçılar sürücüyü, araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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