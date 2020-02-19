Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi
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Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan ve davayı temyize götüren eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 17 yıl hapis cezası verdi

19.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:05
Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi

'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan ve davayı temyize götüren eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 17 yıl hapis cezası verdi. Eski devlet başkanı duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.


Güney Kore'de 2008-2013 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından daha ağır cezaya çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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