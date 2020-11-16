Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma ifade verdi
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Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma ifade verdi

16.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:40
Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma ifade verdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, soruşturma heyetine ifade verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, soruşturma heyetine ifade verdi.

Zuma'nın avukatı Muzi Sikhakhane, ifade sonrası yaptığı açıklamada, soruşturma heyetinin Zuma'ya karşı ön yargılı davrandığını ve baştan kendisini suçlu gibi kabul ettiğini öne sürdü.

Sikhakhane, soruşturma heyetinin bazı tanıklara nezaketle davranırken, Zuma'ya bu şekilde davranmadığını dile getirdi.

Soruşturma heyeti üyelerinden Paul Pistorius ise Zuma'ya karşı ön yargılı davrandıklarına dair iddiaları reddetti.

Zuma yolsuzlukla suçlanıyor

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma istifa etmeden kısa süre önce kurulan komisyon, kendisinin görev süreci boyunca işlediği iddia edilen suçları araştırıyor.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden 2018'de istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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