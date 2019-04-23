Yolsuzlukla Suçlanan Eski Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Fillon Yargılanacak
Adı skandallara karışan eski Fransız cumhurbaşkanı adayı François Fillon ve eşi Penelope Fillon'un yargılanmasına karar verildi. İlk duruşmanın 2019 yılının sonunda yapılabileceği belirtiliyor.
İki buçuk yıl süren soruşturmanın ardından, adı skandallara karışan eski Fransız cumhurbaşkanı adayı François Fillon ve eşi Penelope Fillon'un yargılanmasına karar verildi. İlk duruşmanın 2019 yılının sonunda yapılabileceği belirtiliyor.
Penelope Fillon çalışmadığı halde 'milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş aldığı' iddiaları nedeniyle, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından sorguya alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com