Yolsuzlukla suçlanan Binyamin Netanyahu İsrail meclisine dokunulmazlık başvurusu yapacak

01.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:22

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.



Netanyahu, kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini İsrail Meclisi'ne göndereceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle