Yolsuzlukla suçlanan Binyamin Netanyahu İsrail meclisine dokunulmazlık başvurusu yapacak
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Yolsuzlukla suçlanan Binyamin Netanyahu İsrail meclisine dokunulmazlık başvurusu yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı

01.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:22
Yolsuzlukla suçlanan Binyamin Netanyahu İsrail meclisine dokunulmazlık başvurusu yapacak

Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.


Netanyahu, kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini 'ne göndereceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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