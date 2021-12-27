Yolsuzluk suçlaması nedeniyle açığa alınan Somali başbakanı görevine devam etmekte ısrarlı

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo, arazi hırsızlığı ile suçlanan Başbakan Mohamed Hussein Roble'yi açığa aldı. Fakat Başbakan Roble bu kararı tanımadığını açıkladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının "çok çirkin davrandığı" ifade edilerek, Roble'nin görevine devam edeceği duyuruldu.

Başbakan Roble'yi destekleyenler de cumhurbaşkanını 'dolaylı darbe' girişiminde bulunmakla suçladı.

Güvenlik kuvvetlerinin bugün başbakanın ofisine girmesini önlemeye çalıştığı, ancak başarılı olamadıkları bildiriliyor.

Somali'de başbakan ile cumhurbaşkanı arasında uzun süredir devam eden iktidar mücadelesinin ülkede istikrarsızlığı artırmasından endişe ediliyor.

Somali'de uzun yıllar iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Siad Barre'nin 1991'de devrilmesinden bu yana etkili bir hükümet kurulamadı.

Rakip politikacılar ve klanlar arasındaki çekişmelerle gölgelenen ülke, aynı zamanda El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütü ile de mücadele ediyor.

Seçimler sonuçlanamadı

Cumhurbaşkanı Farmajo'nun görev süresi Şubat ayında doldu, ancak yeni cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine dair anlaşmazlıklar yüzünden uzatıldı.

Milletvekillerinin klanların ileri gelenleri tarafından belirlendiği karmaşık bir seçim sistemine sahip olan Somali'de, parlamento seçimleri Kasım ayından beri devam ediyor.

Seçimlerin 24 Aralık'ta sonuçlanması öngörülüyordu, ancak süre dolmasına rağmen sonuç alınamadı.

Cumhurbaşkanı ile başbakan, birbirlerini seçimleri baltalamakla suçluyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Farmajo, hakkındaki yolsuzluk soruşturması sona erene kadar başbakanın görevlerini askıya aldığını bildirdi.

Başbakan Roble, bazı diğer yetkililerle birlikte, başkent Mogadişu'da orduya ait olan bir araziyi zimmetine geçirmekle suçlanmış ve bu suçlamayı reddetmişti.

Farmajo'nun, başbakanın açığa alındığını açıklamasına rağmen, Başbakanlık'ın Twitter hesabından yayınlanan mesajda "Başbakanın her zamanki gibi günlük çalışmalarına devam ettiği ve iktidarın barışçı bir şekilde devredilmesini sağlayacak makul bir seçim sürecine olan bağlı kalmayı sürdürdüğü" ifade edildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdurahman Yusuf Omar Adala da başbakanlık çevresine güvenlik güçleri gönderilmesinin Roble'nin görevine devam etmesini engelleyemeyeceğini söyledi.

Adala "Bu sabah olanlar, dolaylı darbedir ama başarılı olamayacak" dedi.

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