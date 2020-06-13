Yolsuzluk, rüşvet ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan İranlı firari yargıç Romanya'da yakalandı
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Yolsuzluk, rüşvet ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan İranlı firari yargıç Romanya'da yakalandı

İran'da yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla aranan ve insan hakları örgütleri tarafından da gazetecilere yönelik hak ihlallerinden sorumlu tutulan firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin, Romanya'da yakalandığı bildirildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan İranlı firari yargıç Romanya'da yakalandı
13.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:12

İran'da yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla aranan ve insan hakları örgütleri tarafından da gazetecilere yönelik hak ihlallerinden sorumlu tutulan firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin, Romanya'da yakalandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Yargı Erki'nin Eski Başkan Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı yolsuzluk davasında aranan firari yargıç Mansuri'nin, Romanya polisi tarafından yakalanarak İnterpol'e teslim edildiğini belirtti.

Şu anda yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mansuri'nin ülkeye getirilemediğini ifade eden İsmaili, "Bu kişi, engeller ortadan kalktığında ve Romanya hükümetinin bizimle iş birliğini sürdürmesi halinde İran'a nakledilerek mahkemeye çıkarılacak." dedi.

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyor.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davanın başladığı 7 Haziran'dan sonra ülkeden kaçtığı açıklanan Mansuri'nin 11 Haziran'da Almanya'da olduğu iddia edilmişti.

İddialar üzerine insan hakları aktivistleri Almanya'ya İranlı yargıçın tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Almanya Federal Savcılığı'na Mansuri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Savcı, onun kaçmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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