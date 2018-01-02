Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Bakan Kabine Toplantısında

Suudi Arabistan'da Kasım ayında yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Devlet Bakanı ve ülkenin petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi İbrahim el-Assaf'ın kabine toplantısına katıldığı görüldü.



Reuters ajansının haberine göre, dağıtılan resmi fotoğraflarda, aynı zamanda eski maliye bakanı da olan Assaf'ın gözaltına alındıktan sonra ilk kez kabine toplantısında yer aldığı anlaşıldı.



Suudi yetkililerden konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.



Reuters'a konuşan bir Suudi kaynak ise Assaf'ın Devlet Bakanı ve Kral'ın danışmanı olarak resmi görevlerini sürdürdüğünü söyledi.



Ajansına haberine göre Assaf'ın, herhangi bir kusuru olmadığı ortaya çıktıktan sonra devlete bir ödeme yapmadan geçen ay gözaltında tutulduğu Ritz Oteli'nden ayrılmasına izin verildi.









Yerel medya da bakanın serbest bırakıldığına yönelik haberler yaptı.



'Toprak satın aldı' iddiası



Assaf'ın Mekke'de yer alan bir caminin genişletilmesi sürecinde yolsuzluğa karıştığı, toprak satın almak için pozisyonunu kullandığı ve içeriden bilgi aldığı öne sürülüyordu.



Birkaç isim daha devlete ödeme yaptıktan sonra serbest bırakıldı.



Suudi yetkililer, bu anlaşmalar kapsamında alınan paraların bir şantaj olmadığını söyleyerek devletten "yasa dışı bir şekilde alınanların geri ödemesi olarak" tanımlıyor.



Suudi Arabistan'da aralarında prenslerin ve bakanların da bulunduğu çok sayıda kişi büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Kasım ayında gözaltına alınmıştı.



Buna paralel olarak bazı üst düzey devlet yöneticilerinin de görevlerine son verildi.



Operasyon, ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından yolsuzlukla mücadele için kurulan komisyon tarafından yürütüldü.



Resmi açıklamalara göre soruşturmaların hedefi yolsuzluklardı.