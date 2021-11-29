Yolsuzluk iddiası sonrası müze müdürü açığa alındı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da bazı kazı çalışmalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında müze müdürü Vehbi Yurt, açığa alındı.

Kocaköy ilçesinde başlatılan kazı çalışmalarında yaklaşık 1,5 yılda 17 milyon TL harcanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı inceleme sürerken, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt'un soruşturma süreci kapsamında açığa alındığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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