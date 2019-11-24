Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe
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Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe

İsrail'de gözlemci bir grup, üst mahkemeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesini talep etti.

24.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:39
Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe

'de gözlemci bir grup, üst mahkemeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesini talep etti.


İsrail Kaliteli Hükümet Hareketi yüksek mahkemeye verdiği dilekçede, görevdeki bir başbakana yönelik bir ilk olan bu suçlamaların "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve kamuoyunun kurumlara yönelik güvenine darbe vurduğunu" ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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