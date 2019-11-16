Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi?

16.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:17

İtalya, son 50 yılın en kötü su baskınına maruz kalan Venedik kentini korumak için yıllar önce başlattığı ancak yolsuzluk nedeniyle yarıda kalan bariyer projesine devam etme kararı aldı.



Aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan tarihi şehri ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Venedik için acil durum kararı alındığını açıkladı. Şehrin benzer doğal afetlerden korunması için alınacak önlemler arasında ise Mose isimli bariyer projesi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle