Yolsuzluk Davasını Temyizde de Kaybeden Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın Adaylığı Tehlikede

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti.

Lula Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde anketlerde en önde bulunan adaydı. Fakat bu kararın Lula'nın adaylığını engelleme ihtimali bulunuyor.

Lula'nın kararı bir üst mahkemeye götürme hakkı da bulunuyor.

Temmuz 2017'de verilen kararın ardından Lula temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Bugün Porto Alegre'de açıklanan karardan önce konuşan Lula, "Brezilya halkının onuru için ölene kadar savaşmaya devam edeceğim" demişti.

Çarşamba akşamı kararını açıklayan temyiz mahkemesi, Lula'nın deniz manzaralı bir evi rüşvet olarak kabul ettiğine hükmetti.

Mahkeme Lula'ya verilen hapis cezasını ise dokuz buçuk yıldan 12 yıla yükseltti. Fakat karar üst mahkemeler tarafından onanmadan Lula'nın cezaevine girme ihtimali bulunmuyor.

Kararın ne etkisi olacak?

Lula'nın 7 Ekim'deki seçimde üçüncü defa başkan olma hayali bu kararla darbe aldı.

Brezilya'daki seçim yasalarına göre hakkında hüküm bulunanlar başkanlığa aday olamıyor.

Fakat Lula'nın avukatları, bunun tüm temyiz yolları tükenmeden geçerli olamayacağını savunuyorlar.

Seçime girmesi mümkün olabilir mi?

Evet. Lula Yüksek Mahkeme'den seçim yasağını kaldırmasını talep edebilir ve mahkemenin bunu kabul etmesi durumunda seçimde yarışabilir.

Fakat burada zaman faktörü önemli.

Eğer Yüksek Mahkeme 15 Ağustos'tan önce karar açıklamazsa Lula aday olamaz, zira adaylık için son başvuru tarihi 15 Ağustos.



İşçi Partisi başka aday gösterir mi?

Karar öncesi BBC'ye konuşan İşçi Partisi Lideri Cleiton Leite Coutinho, "İşçi Partisi'nin B, C veya D planı bulunmuyor" demiş ve eklemişti:

"Bizim planımızın adı Lula da Silva'dır.

"Ya Lula aday olur ya da sokaklara çıkarız. Brezilya demokrasisine böylesi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğiz."