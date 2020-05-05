Yolsuzluk davası süren Netanyahu'nun kurduğu koalisyona itiraz yargı önünde

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun siyasini geleceğini belirleyecek: Mahkeme, Netanyahu-Gantz koalisyonuna yapılan itirazı görüştü

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu görüştü.

Muhalefetteki partilerin "Netanyahu-Gantz koalisyon anlaşmasının devam eden yolsuzluk davası nedeniyle yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle yaptığı başvurunun duruşması, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme binasında yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle