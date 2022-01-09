Yolspor genel kurul toplantısı yapıldı

ERZURUM (İHA) - Yolspor Kulübü olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Ziyattin Erdem yeniden başkanlığa getirildi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Bölge Müdürü ve Onursal Başkan Alparslan Eşlik, Yol-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Tamer Toraman ve üyeler katıldı.

Genel Kurul da kulüp başkanı Ahmet Ziyattin Erdem sportif faaliyetleri; Denetim Kurulu, denetim raporlarını üyelere sundu.

Genel Kurul da eski yönetim kurulu, mali ve idari olarak ibra edilirken, mevzuata ve günümüz şartlarına uygun yeni tüzük da üyelerce onaylandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ziyattin Erdem yaptığı açıklamada "2 yıllık yönetim dönemimizi geride bıraktık. Bu 2 yıllık yönetim sürecimizin büyük bir bölümü pandemi sürecine denk gelmesinden dolayı faaliyetlerimize kısıtlı da olsa devam etmek için çaba içinde olduk. Özellikle son 6 aylık dönemde tüm sportif faaliyetlerimizi aktif hale getirecek birçok başarı elde ettik. Geldiğimiz noktada kulübümüze vizyon katacak hamleler yaparak artık Erzurum sporuna yön veriyoruz. Kulübümüzün bu noktaya gelmesinde en büyük destekçimiz Bölge Müdürümüz ve Onursal Başkanımız Alparslan Eşlik' e Kulübümüz, çalışanlarımız ve sporcularımız adına teşekkür ederim. Yeni yönetim Kurulumuz Kulübümüze ve Erzurum sporuna hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yapılan seçimde Yolspor Kulübü yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ahmet Ziyattin Erdem, Kürşat Güçüklüoğlu, Bekir Sayın, Hakan Unus, Recai Hattatoğlu, Cahit Himoğlu, Abdusselam Eroğlu, Murat Karasungur ve Yunus Demir - ERZURUM