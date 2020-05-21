Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor
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Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor
21.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:02

Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Açılış törenine Japon Başbakanı Şinzo Abe de video konferans ile bağlanacak.

Dev bir sağlık kompleksi olan hastanenin yollarının yapımı büyük tartışma konusu olmuş, İstanbul Büyüşkehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığını karşı karşıya getirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi "bütçemiz yok" diyerek hastane yollarını yapamayacağını İstanbul Valiliğine bildirmiş, bunun üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yolların yapımını devralmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının bakanlığın yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak" ifadelerin kullanmıştı.

Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 ay gibi kısa bir sürede tüm bağlantı yolları ve viyadüklerin yapımını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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