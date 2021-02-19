Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
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Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler

19.02.2021 08:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:22
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yolların kapanmasına neden olup, hayatı olumsuz etkilerken, Erzurumlular ise kızak ile kayıp, at yarıştırarak, mahallelerinde eğlenceli vakit geçirdi.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yolların kapanmasına neden olup, hayatı olumsuz etkilerken, Erzurumlular ise kızak ile kayıp, at yarıştırarak, mahallelerinde eğlenceli vakit geçirdi. 

Kentte önceki gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 800'den fazla yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kara gömülen araçları ile evlerinin etrafını temizleyerek güne başlayanlar ardından sokak aralarında biriken karları traktörle küredi. Özellikle kırsal alanda çileye dönüşen kar yağışını, Tortum ilçesine bağlı Akkaba Mahallesi'nde yaşayanlar eğlenceye dönüştürdü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği mahallede kızağını alan, yokuşlardan kayarak eğlendi. Mahalleli, kızaklı eğlencenin yanı sıra atlar ile yarış da düzenledi. At yarıştıran köyün gençleri ise pandemi döneminde sıkılmamak için bu tür aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi. Köydeki çoban köpekleri de sokağa inerek, kızakların peşinden koştu.

Gün boyunca çocuklar gibi eğlendiğini söyleyen Siret Büyükpolat (66), "Kızakla kaymak bizim geleneğimiz haline geldi artık. Her kış genciyle ihtiyarıyla kızak kayıp, at biniyoruz. Bizim kış eğlencelerimiz bu şekilde devam ediyor" dedi.At binerek arkadaşlarıyla yarış yaptığını söyleyen Recep Dolar (28) ise "Pandemi dönemi olduğu için herhangi bir sosyal aktivitemiz yoktu. Bir yere gidemiyoruz. Yoğun kar yağışı var, kış şartları da buna elverişli değil zaten. Biz de köyde kendi kendimize eğlenceli aktiviteler yaratma peşindeyiz. At binerek yarışlar yapıyoruz, kızakla yokuş aşağı kayıyoruz. Böylece pandemi döneminde günlerimizi eğlenceli bir şekilde geçiriyoruz" diye konuştu.

Kendi traktörüyle köyün sokaklarında biriken karları küreyen Sedat Büyük Polat, "Kar yağdığı zaman ana yollarımız Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi temizliyor. Biz de yük olmamak adına kendi köyümüzü traktörle temizliyoruz" dedi.


Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler
Yollarını kapatan kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

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