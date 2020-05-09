Yolların nabzını tutan Radyo Trafik büyüyor

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren dinleyicilerin beğenisini kazanan Radyo Trafik güçleniyor, büyüyor.

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren dinleyicilerin beğenisini kazanan Radyo Trafik güçleniyor, büyüyor.

Trafikte aktardığı anlık yol durumu bilgilerinin yanı sıra kentteki önemli olaylar ve yayın yaptığı şehirler hakkında dinleyicileri anında bilgilendirerek büyük kentlerin hayatını kolaylaştıran Saran Group bünyesindeki Radyo Trafik, şehrin nabzını tutuyor. 88,4 frekansının sahibi Sistem Radyo satın alınarak Radyo Trafik Ankara frekansı da kalıcı oldu.

Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, "Gönüllü muhabir sistemimiz ile binlerce insan devasa bir bilgi ağına ortak oldu. Bu doğrultuda gönüllü muhabirlerimizden gelen bilgileri, canlı yayınlarımızda aktararak sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunları en aza indirgemeye çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA