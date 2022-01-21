Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı - Haberler
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Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yolları kardan kapanan Alanyazı köyünde rahatsızlanan KOAH hastası yaşlı kadın, kar motoruyla evinden alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yolları kardan kapanan Alanyazı köyünde rahatsızlanan KOAH hastası yaşlı kadın, kar motoruyla evinden alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Mazgirt ilçesine bağlı Alanyazı köyünde Zülfiyet Polat isimli 75 yaşındaki kadının nefes darlığı, öksürük ve genel vücut ağrılarının olması nedeniyle yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ve AFAD ekipleri Ağaçardı köyüne kadar gidebildi. Buradan kar motoru ile köye ulaşan ekipler, hastayı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kar motoruyla alarak 112 ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Yolları kapanan köydeki KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tunceli, 112, kar, 3. Sayfa, Haber

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