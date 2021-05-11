YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
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YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda İstanbul'da görme engelliler için yapılan engelli takip yüzeyi üzerine park edilen araçlar, kaldırımlardaki beton saksılar istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda İstanbul'da görme engelliler için yapılan engelli takip yüzeyi üzerine park edilen araçlar, kaldırımlardaki beton saksılar istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası başladı. Ancak haftanın ilk gününde İstanbul sokaklarında engelli vatandaşların hayatını zorlaştıran engeller, kameralara yansıdı.

GÖRME ENGELLİ YOLUNDA ARAÇ PARK EDENLER

Görme engelliler için yol ve kaldırımlara yapılan sarı renkli engelli takip yüzeyi araçlar tarafından işgal edildi. Kaldırımlara koyulan beton saksılar da engelli vatandaşlara güç anlar yaşattı.

Engellilere saygılı olunması gerektiğini söyleyen Murat Karaalioğlu, 'Görme engelliler için sarı işaretli yollara araç park etmemek gerekir. Onların hayatlarını kolaylaştıracak kurlara uymamız gerekiyor.Oların daha rahat yaşamlarını sürdürmesi için elimizden geldiği kadar yardımcı olmalıyız' dedi.

Kaldırıma araç park edilmemesini isteyen Erdem Babayiğit de 'Engelliler için büyük sorun.Yola çıkmak zorunda kalıyorlar. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor diye konuştu.

YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR
YOLLARI İŞGAL EDİLEN ENGELLİLER MAĞDUR OLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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