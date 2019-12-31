Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler
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Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler

Hakkari'de son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 311 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

31.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:30
Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler

'de son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 311 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, geçen hafta kent genelinde etkili olan yağışların ardından başlattıkları karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi, ve Şemdinli ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 311 yerleşim biriminin yolunda çalışan ekipler, yoğun çaba sonucunda tüm yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, Yüksekova'da kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bir üs bölgesi yolunda yürütülen çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: AA
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