Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi

Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da ana yollarda mahsur kalan 417 vatandaş, çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde konuk edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ana yollarda mahsur kalan 417 vatandaş, çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde konuk edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı kar yağışı Elazığ'da 2 gündür etkisini sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle bir çok araç ana yollarda mahsur kaldı. Sürücü ve vatandaşların imdadına ise ekipler yetişti. İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat eden yolcu otobüsü 62 yolcusu ile Sivrice mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular valilik ekipleri tarafından kurtarılarak Maden ilçe merkezinde, konaklama tesisinde misafir edildi.

Öte yandan valilik tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar neticesinde yollarda mahsur kalan 417 vatandaşın çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde konuk edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi

Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi

Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Elazığ, Otel, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title