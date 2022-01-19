Yollarda mahsur kalan 417 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ana yollarda mahsur kalan 417 vatandaş, çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde konuk edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı kar yağışı Elazığ'da 2 gündür etkisini sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle bir çok araç ana yollarda mahsur kaldı. Sürücü ve vatandaşların imdadına ise ekipler yetişti. İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat eden yolcu otobüsü 62 yolcusu ile Sivrice mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular valilik ekipleri tarafından kurtarılarak Maden ilçe merkezinde, konaklama tesisinde misafir edildi.

Öte yandan valilik tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar neticesinde yollarda mahsur kalan 417 vatandaşın çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde konuk edildiği bildirildi. - ELAZIĞ