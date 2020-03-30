Yollarda "koronavirüs sessizliği" Otoyoldaki sakinlik Adana Tren İstasyonundaki sakinlik Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.

Otoyoldaki sakinlik

Adana Tren İstasyonundaki sakinlik

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar

ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan yollarda bu kez sessizlik hakimdi.

Kaynak: AA