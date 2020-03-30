Yollarda "koronavirüs sessizliği"
Otoyoldaki sakinlik Adana Tren İstasyonundaki sakinlik Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
30.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:04
Otoyoldaki sakinlik
Adana Tren İstasyonundaki sakinlik
Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar
ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan yollarda bu kez sessizlik hakimdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA