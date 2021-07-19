Yollarda ek trafik önlemleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesi çevre karayollarında 754 personelin görev yapması ile ek denetimler ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesi çevre karayollarında 754 personelin görev yapması ile ek denetimler ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kazaların önlenmesi amacı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda 14-26 Temmuz tarihleri arasında ek tedbirler alındı. Trafik birimleri dışından da personel takviyesi yapılarak her gün 35 ekip olmak kaydıyla toplamda 754 personel görev yapıyor. Dün itibariyle 7 bin 669 araç ve sürücü kontrol edilerek bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı