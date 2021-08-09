Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı
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Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı

Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, sürücülere su satarak trafiği tehlikeye sokan çocuklara yönelik operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR'da, kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, sürücülere su satarak trafiği tehlikeye sokan çocuklara yönelik operasyon düzenlendi. 11 çocuk tespit edilerek, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silmek ve sürücülere su satmak için trafiği tehlikeye sokan çocuklar, çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma yapan bekçi ve zabıtalardan oluşan ekip, tespit ettikleri 11 çocuğu yakaladı. Çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, emniyete çağırılan ailelerine de para cezası kesildi.


Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı
Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı
Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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