Yollarda bayram yoğunluğu
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Yollarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

30.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:28

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.

Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.

D-100'e yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı'nda yoğunluk oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu Dağı kesiminde trafik ekipleri ulaşımın yavaşlamaması için Abant Gişelerindeki trafik ışıklarını kapatarak araçların hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında ise, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk zaman zaman yaşanıyor.

Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda Karadeniz istikametindeki illere gitmek isteyen sürücüler nedeniyle oluşan araç yoğunluğu, yer yer trafikte yığılmalara neden oluyor.

Ayrıca, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girip-çıkmak istedikleri için yavaşlayan sürücüler de trafikte sıkışmaya neden oluyor.

Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yollarda bayram yoğunluğu

Kaynak: AA

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