Yollarda bayram trafiği yoğunluğu Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul-Tekirdağ kara yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul-Tekirdağ kara yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Tekirdağ-İstanbul, Tekirdağ-Malkara ve Beyazköy mevkinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Çorlu-Yenice ve Yeniçiftlik kavşaklarında araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman aksıyor.

Denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA