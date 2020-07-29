Yollarda bayram trafiği başladı
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Yollarda bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı öncesi karayollarında trafik yoğunluğu başladı.

Yollarda bayram trafiği başladı
29.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:02

Kurban Bayramı öncesi karayollarında trafik yoğunluğu başladı. Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla 81 ilde 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli de mesai yapmaya başladı.

Kurban Bayramı ile yıllık iznini birleştiren tatilciler yola çıktı. Tatil için gidecekleri kente karayoluyla gitmeyi tercih eden vatandaşlar, araçlarıyla yollara koyuldu. Ankara'da da bayram öncesinde yoğun trafik gözlendi. İstanbul, Konya, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

81 ilde emniyet ve jandarma birimleri vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Ülke genelinde 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim ve komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.

Ayrıca 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

(İrfan Çalışkan-Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

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