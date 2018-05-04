Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hız limitini aşan sürücülerin kaza yapmasını önlemek amacıyla yollara hız kesici ve kasisler kuruluyor

İlçe merkezinde vatandaşların hız limitini aşan sürücüler nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyerek,destek istemesi üzerine Nurdağı Belediyesi tarafından ilçedeki bazı yollara hız kesici ve kasis yapılıyor. Hız kesici ve kasislerin önemli kavşaklara ve okulların bulunduğu bölgelerde kurulacağı belirtilerek, amacın ise kazaları en aza indirerek yollarda güvenliğinin sağlanması olduğu kaydedildi. - GAZİANTEP