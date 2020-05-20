Yollar ve kaldırımlar temizleniyor
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Yollar ve kaldırımlar temizleniyor

Tepebaşı Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yollar ve kaldırımlar temizleniyor
20.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:25

Tepebaşı Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ekipler bu kez Kumlubel, Fatih, Tunalı ve Cumhuriye mahallelerinde yol ve kaldırımları titizlik ile temizledi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda sokaklar ve kaldırımlar, yaya ekipler ve araçlar tarafından özenle temizleniyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Kumlubel, Fatih, Tunalı ve Cumhuriye mahallelerinde temizlik yaptı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemelerinin tercih edildiğini belirtirken, kent sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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