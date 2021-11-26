ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 26 Kasım 2021

ABONE OL YOLLAR SENİ GİDE GİDE KAZANDIM! Esenler'de attığınız her adıma değer katan AdımApp uygulaması, hem sağlıklı bir hayata kapı aralıyor hem de sürpriz ödüller kazandırıyor.

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen törenle başlatılan projenin ilk etabı, 26-27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor. Yarışmacılar, her 50 bin adım için kazanacakları 20 TL'yi sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay, AFAD, nadir hastalıklar dernekleri ile kolluk kuvvetlerini güçlendirme adına kurulu yardım kuruluşlarına bağışlayabiliyor.

ADIM MARATONU'NDA VERİLECEK ÖDÜLLER; Birincilik Ödülü - Tablet + 1 yıllık havuz üyeliği

İkincilik Ödülü - Bisiklet + 6 aylık havuz üyeliği

Üçüncülük Ödülü - Kamp seti + 3 aylık havuz üyeliği

ADIMAPP NEDİR? ADIMAPP NASIL KULLANILIR? Esenler'e özel adımsayar uygulaması AdımApp'i telefonuna indirdikten sonra üye bilgisi ile giriş yapan kullanıcı, belirtilen lokasyon içinde attığı her adımda puan kazanacaktır. Atılan her bir adım 1 puan olarak belirlenmiştir. Ay boyunca kazanılan puanların, ayın en geç son gününe kadar kullanılması gerekmektedir. Kullanıcı elde ettiği puana karşılık gelen hediyeyi alabilmek için uygulamada yer alan "Hediyeler" sekmesinden ödülünü talep etmelidir. Kullanıcı talep aşamasından sonra verilen kod ile hediyesini Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi'nden alabilecektir. Uygulama dahilinde biriken ya da kullanılmayan puanlar sonraki aya devretmez. Puanlama sistemi yeni ayda sıfırdan başlar.

AdımApp'i ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz;

AdımApp'i Google Play'den indirmek için tıklayın. AdımApp'i App Store'dan indirmek için tıklayın. ADIMAPP'İN İÇİNDE NELER VAR? Esenler'in yeni adımsayar uygulaması AdımApp'in içinde; yürüyüş yapmak istediğiniz yeşil alanların ve spor alanlarının bilgisi, etkinlik takvimi, adım attıkça kazanabileceğiniz hediyeler ve bağış yapabileceğiniz yardım kuruluşlarının sayaçları bulunuyor.

HEDİYELER Ay birincisine verilecek ödüller: Kamp seti, tablet, Kapadokya turu, Kartepe turu

Hafta birincisine verilecek ödüller: 1 aylık spor salonu üyeliği, 1 aylık yüzme havuzu üyeliği

10. 000 puan: Genç Yetenek tişörtü

15. 000 puan: Bileklik ter bandı

20. 000 puan: Spor matı

35. 000 puan: Genç Yetenek yağmurluk

40. 000 puan: İnternet

40. 000 puan: Spor eldiveni

40. 000 puan: Matara

40. 000 puan: Termal çorap

50. 000 puan: Genç Yetenek şapka

50. 000 puan: Direnç lastiği

50. 000 puan: Spor havlusu

50. 000 puan: Kamp lambası

55. 000 puan: Paten/kaykay koruyucu seti

70. 000 puan: Powerbank

70. 000 puan: Şemsiye

70. 000 puan: Termos

75. 000 puan: Barfiks barı

75. 000 puan: Kamp çantası

80. 000 puan: Badminton seti

80. 000 puan: Genç Yetenek sırt çantası

85. 000 puan: Selfie tripodu

90. 000 puan: Pilates seti

100. 000 puan: Güneş gözlüğü

100. 000 puan: Kamp sandalyesi

100. 000 puan: Kablosuz fare

150. 000 puan: Laptop çantası

150. 000 puan: Laptop soğutucu

150. 000 puan: Forma

150. 000 puan: Kablosuz klavye

200. 000 puan: Kablosuz kulaklık

200. 000 puan: Kablosuz hoparlör

250. 000 puan: Yürüyüş ayakkabısı

250. 000 puan: Telefon oyuncu konsolu

250. 000 puan: Taşınabilir hard disk

250. 000 puan: Oyuncu kulaklığı

300. 000 puan: Kaykay

300. 000 puan: Paten

300. 000 puan: Scooter

350. 000 puan: Eşofman takımı

750. 000 puan: Bisiklet

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