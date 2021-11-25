ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Yollar Seni Gide Gide Kazandım! Esenler'de her adımında ödül kazan! AdımApp uygulamasını telefonuna indir, adımların puana, puanların sürpriz hediyelere dönüşsün.

Dörtyol Meydanı'nda başlayıp tüm Esenler'de devam edecek maratona katıl, ödüllerin sahibi ol. Google Play ve AppStore'dan indirebileceğiniz uygulama yalnızca Esenler ilçe sınırları içerisinde geçerlidir.

Ödüller; Birincilik Ödülü - Tablet + 1 yıllık havuz üyeliği

İkincilik Ödülü - Bisiklet + 6 aylık havuz üyeliği

Üçüncülük Ödülü - Kamp seti + 3 aylık havuz üyeliği

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik

Etkinlik Tarihi: 26 Kasım 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: Dörtyol Meydanı Etkinlik Saati: 14: 00

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