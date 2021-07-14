Son dakika haber: Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı

Son dakika haber... Türkiye genelinde yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de meydana gelen 172 bin 74 trafik kazasında 945 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 567 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 57 bin 314 sürücüye ceza yazıldı.

İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, geçtiğimiz Haziran ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde 35 bin 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 25 bin 298 kişi yaralanırken, 228 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 11 bin 633'ü 'Yayaya çarpma' sonucu meydana geldi. Yeni yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalardan 76 bin 289'una sürücü kusuru sebep olurken, 6 bin 693'üne bin 5'i de yaya kusurundan kaynaklandı. 6 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 164'üne kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 890 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

BURSA'DA 35 CAN KAYBI, 3 BİN 729 YARALI

Resmi verilere göre, yılın ilk 6 ayında Ankara'da 44, Bursa'da 35, İstanbul'da 42, ve İzmir'de 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 645 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 729 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 8 milyon 417 bin 418 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 57 bin 314 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 646 bin 745 araç ise trafikten men edildi.

(Süleyman Aydın - Mehmet Şensöz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı