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Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz olduEDİRNE Edirne'de hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düşmesiyle birlikte buzlanmaların yaşandığı caddelerde çok sayıda kaza meydana geldi.

EDİRNE (İHA) - Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

EDİRNE Edirne'de hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düşmesiyle birlikte buzlanmaların yaşandığı caddelerde çok sayıda kaza meydana geldi.

Edirne'de dün etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle birlikte, birçok caddede yer yer buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, buzlanma yaşanan caddelerde zor anlar yaşadı. Buzlanmanın oluştuğu caddelerde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmanın görüldüğü cadde ve kavşaklarda önlem aldı, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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