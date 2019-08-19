Yollar bizim… yolları kirletmeyelim!

19.08.2019 15:10

Radyo Trafik İzmir'in, emniyet kemeri farkındalığının ardından araçlardan yollara çöp atılmamasının önemine yönelik başlattığı kampanyaya İzmirliler yine yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce sürücüye ulaşarak dinleyenlerine zaman kazandırmanın yanı sıra trafik kültürünün yükselmesine katkıda bulunan Radyo Trafik İzmir yeni bir kampanyaya imza attı. Yayınlarında sürekli trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyaran Radyo Trafik İzmir'in, son olarak araçlardan yollara çöp atılmamasına vurgu yapmak için başlattığı kampanya yoğun ilgi gördü.

İzmirliler, radyonun WhatsApp hattını mesaj yağmuruna tutarak, araçlarında biriktirdikleri çöpleri ve bunları çöp konteynerlerine attıklarını gösteren fotoğraflar paylaştı.

ARAÇLARDAN ATILAN ÇÖPLER YANGINLARA DA NEDEN OLUYOR

Radyo Trafik İzmir dinleyenleri attıkları mesajlarla yollara çöp atmamanın önemine vurgu yaptı. Son dönemde artan yangınlara araçlardan atılan çöplerin de neden olduğunun altını çizen İzmirliler, "Yangınlara çok üzülüyoruz. İnsanların biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Yollarda birçok kez şahit oluyoruz. Araçlarından dışarıya pet şişe hatta cam şişe atanlar bile var. Yanıcı madde atanları da görüyoruz. Herkesin aracında çöp poşeti bulundurması çok zor olmasa gerek. Bir de piknik

alanlarında, piknik bitiminden sonra etrafta çöp bırakmaması ve yanan ateşleri söndürdüklerinden emin olmaları büyük önem taşıyor. İnşallah yangınlar bir daha tekrarlanmaz." mesajlarını paylaştı.

Kaynak: Bültenler