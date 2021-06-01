-Yollar Asfaltlanıyor 08 2020, 14: 17
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-Yollar Asfaltlanıyor 08 2020, 14: 17

-Yollar Asfaltlanıyor 08 2020, 14: 17
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor.

İlçemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor. İlçemiz 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Yaşar Doğu Caddesi ile Devlet Hastanesi arasındaki bağlantıyı sağlayan 902 Sokak alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplandı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından özenle sürdürülen yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları belirli program dahilinde tüm mahallelerimizde devam edecek.

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İlçemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor. İlçemiz 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Yaşar Doğu Caddesi ile Devlet Hastanesi arasındaki bağlantıyı sağlayan 902 Sokak alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplandı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından özenle sürdürülen yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları belirli program dahilinde tüm mahallelerimizde devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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-Yollar Asfaltlanıyor 08 2020, 14: 17 - Haberler
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