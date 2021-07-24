Yollar açık mı? 24 Temmuz yol durumu nasıl? Günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu! Kapalı olan yollar var mı?

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tatilden dönmeye başladı. Tatil dönüşü trafiğe takılmadan açık yollardan dönüş yapmak isteyen vatandaşlar anlık yol durumu haritasını merak etti. Sizler için Türkiye yol durumu haritasını paylaşacağız. Peki, yollar açık mı? Hangi yollarda kapanma var?