Yollar açık mı? 24 Temmuz yol durumu nasıl? Günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu! Kapalı olan yollar var mı?
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Yollar açık mı? 24 Temmuz yol durumu nasıl? Günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu! Kapalı olan yollar var mı?

Yollar açık mı? 24 Temmuz yol durumu nasıl? Günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu! Kapalı olan yollar var mı?
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Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tatilden dönmeye başladı. Tatil dönüşü trafiğe takılmadan açık yollardan dönüş yapmak isteyen vatandaşlar anlık yol durumu haritasını merak etti. Sizler için Türkiye yol durumu haritasını paylaşacağız. Peki, yollar açık mı? Hangi yollarda kapanma var?

24 Temmuz Cumartesi gününde ülkedeki günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu haritası verileri güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından vatandaşlara sunuluyor. İstanbul'daki 24 Temmuz Cumartesi 2021 tarihindeki yol durumunu, kapalı yolları ve trafik yoğunluk haritasını burada bulabilirsiniz! İşte güncel yol durumu ve güzergah analizi! Peki, yollar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. BU veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar.Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

Yollar açık mı? 24 Temmuz yol durumu nasıl? Günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu! Kapalı olan yollar var mı?
Kaynak : kgm.gov.tr

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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