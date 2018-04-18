Yollando'ya Tarvenn Ventures'ten Yatırım

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bünyesindeki girişimcilerden ve Türkiye'den yurt dışına alışveriş yapmayı kolaylaştıran yollando.com, ilk yatırımını 2,5 milyon liralık değerlemeyle Tarvenn Ventures'ten aldı.

BTM açıklamasına göre, akıllı sermaye modelini tohum ve erken aşama girişimlere uygulayan Tarvenn Ventures, İstanbul Ticaret Odası tarafından 10 ay önce kurulan girişimcilik merkezi BTM bünyesindeki yollando.com projesine 2,5 milyon liralık değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Faaliyetleri, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM'nin yollando.com projesi kapsamında, Türkiye'den dünyaya ucuz, hızlı ve güvenli alışveriş ve paket yönlendirme hizmeti veriliyor.

yollando.com, yurt dışındaki kullanıcılarına Türkiye'de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Şirket, kullanıcılarına sunduğu katma değeri artırmak için de "benim için al", "paket birleştirme", "paket takibi", "geriye paket gönderme" ve "indirimli paket yönlendirme" gibi çeşitli hizmetler veriyor.

"Türk markalarının yurt dışı satışlarının artmasına katkı sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yollando.com kurucusu Serdar Güvenkaya, yollando.com aracılığıyla yapılan online alışverişlerde, ürünlerin yurt dışına transfer maliyetinin yüzde 80'e varan oranlarda düştüğünü bildirdi.

Güvenkaya, sundukları hizmetle Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin yurt dışına satış yapmasını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdiden yurt dışına satış yapmak için Yollando'yu kullanan 40'ı aşkın e-ticaret sitesi ve Instagram satış sayfası var. Şimdiye kadar 2 bin alışverişe aracılık ederek 40 ülkedeki müşterimize hizmet verdik. Tarvenn'den aldığımız yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek daha fazla ülke ve müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Tarvenn'in desteği ve uluslararası bağlantıları sayesinde kurumsal iş birliklerini artırmanın yanında yurt dışındaki pazarlama faaliyetlerini de hızlandıracağız. Türk markalarının yurt dışı satışlarının artmasına katkı sağlayacağız."

yollando.com ortaklarından Eser Erkan da Tarvenn'den alınan yatırımla operasyonel süreçlerde ilerleme sağlayarak yeni iş ortaklıkları kurmayı ve yurt dışındaki kullanıcıların Türk ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk ise sunduğu servisler ve ölçeklenebilir iş modeli ile Yollando'nun büyük başarılara imza atacağına inandıklarını kaydetti.

Yollando'nun, Türkiye'den alışveriş yapmak isteyen yurt dışındaki kişilere sağladığı kolaylığa ek olarak, Türkiye'deki e-ticaret siteleri için de gelir artırıcı bir rol üstlendiğini belirten Kopuk, "Hızlı bir şekilde yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal iş birliklerini artırmayı ve hedef ülkelerde marka bilinirliği yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası tecrübemizle bir yatırımcıdan çok bir ekip arkadaşı olarak Yollando'nun başarısı için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.