Yoldan geçmeye çalışan sürüye kamyonetin çarptı: 13 koyun telef oldu Yoldan geçmeye çalışan sürüye kamyonetin çarptı: 13 koyun telef oldu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen olayda kamyonetin çarptığı 13 koyun telef oldu.

Yoldan geçmeye çalışan sürüye kamyonetin çarptı: 13 koyun telef oldu AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen olayda kamyonetin çarptığı 13 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre olay Kuyucak Köyü yolunda meydana geldi. İddialara göre, Hasan Ceviz İdaresindeki 03 EU 708 Plakalı süt toplama kamyoneti Yusuf Akkoç'a ait yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği 13 koyun telef olurken araçta de hasar meydana geldi. Yolda bulunan koyunlar bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonete yüklendi. Jandarma ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İHA