Yoldan geçme parası istedikleri engelli genci sopayla dövdüler
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Yoldan geçme parası istedikleri engelli genci sopayla dövdüler

Yoldan geçme parası istedikleri engelli genci sopayla dövdüler Kahramanmaraş'ta evlerinin önündeki yoldan markete giden oğlunun akrabaları tarafından darp edildiğini öne süren baba, suç duyurusunda bulundu Kahramanmaraş'ta markete ekmek almak için giden engelli oğlunun kuzenleri tarafından...

07.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:33

Yoldan geçme parası istedikleri engelli genci sopayla dövdüler

Kahramanmaraş'ta evlerinin önündeki yoldan markete giden oğlunun akrabaları tarafından darp edildiğini öne süren baba, suç duyurusunda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta markete ekmek almak için giden engelli oğlunun kuzenleri tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia eden baba, darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu.

Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzde 80 zihinsel engelli 24 yaşındaki Çağatay Keçe, sabah saatlerinde markete ekmek almaya gitti. İddiaya göre, ekmeği alıp dönen Çağatay Keçe'nin önüne çıkan kuzeni A.K. para istedi. Para vermeyeceğini söyleyen engelli genç, kuzenleri ve akrabaları tarafından darp edildi.

Husumetli oldukları akrabaları tarafından oğlunun darp edildiğini öne süren baba Cebrail Keçe, yollarının akrabalarını evlerinin önünden geçtiğini ve buradan taşınmaya zorlandıklarını iddia etti.

Kızı ve eşinin de akrabaları tarafından hakarete maruz kaldığını söyleyen baba Cebrail Keçe, "Bir oğlum, bir de kızım var. 4 yıldır bu mahallede yaşıyoruz ve oğlum yüzde 80 zihinsel engelli. Burası imarsız bir yer olduğundan bizim evimize gelen tek bir yol var ve yol husumetli olduğumuz akrabalarımızın arasından geçiyor. Bu yol nedeniyle bizimle sürekli tartışıyorlar" dedi.

Oğlunun engelli olduğu için bir iş yapamadığını, evdeki görevinin ekmek almak olduğunu anlatan Keçe, "Gittiği market buraya 400 metre uzaklıkta. Ekmeğini alıyor dönüşte bizim burada yeğenimiz, oğlumuzun da kuzeni olan A.K., oğlumdan para istiyor. Oğlum para vermeyeceğini söylemesi üzerine arbede yaşanıyor ve kardeşi, amcaları geliyor. Bu çocuğu sopalarla dövüyorlar. Çocuk olay yerinden sürünerek geldi eve keşke beni öldürselerdi de bu durumu görmeseydim. Bu çocuk onların yeğeni ve geldiğimiz günden beri bize huzur vermediler. Bizi buradan göçe zorluyorlar. Biz buradan gidince barışırız konuşuruz sizinle diyorlar. Bu çocuğa günlük taciz, küfür ve hakaret ederlermiş. Benim kızım ve hanımıma günlük hakaret ederlermiş. Komutanlarımız olayla ilgileniyor ve doktora götürüp darp raporu alındı. Gerekli işlemler başladı ve adalete güveniyorum" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası bel, kol ve kafasında darp izlerinin olduğunu ifade eden engelli Çağatay Keçe ise, "Sabahleyin ekmek almaya gidiyordum ve ekmek alıp dönüşte önüme çıktı kuzenim ve bana, 'buradan geçmek için para vermen lazım' dedi. Ben de, 'param yok' dedim. Paramın olmadığını söyleyince elini cebime getirdi ve cebimdeki 50 lirayı aldı ve bana, 'niye yalan söylüyorsun' der demez saldırdılar. Bir anda 4-5 kişi daha toplandılar ve kendi bakkal dükkanlarının içine çektiler ve orada dövdüler" dedi.

İddiaların hedefi aile ise iddiaları kabul etmedi.

Yoldan geçme parası istedikleri engelli genci sopayla dövdüler

Kaynak: İHA

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