Yoldan Geçerken Kazayı Gördü, Yumrukla Kavgaya Daldı! O Anlar Kamerada

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan trafik kazası sonrası yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşıyla kaza yaptığını ve tartıştığını gören bir adam, yumrukla kavgaya daldı. Yaşanan anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde aracında eşiyle birlikte işe giden bir Türk vatandaşı, yabancı uyruklu vatandaşların kullandığı araçla kazaya karıştı. Kaza sonrası, tutanak tutulmasını isteyen Erdal G. isimli vatandaş, karşı tarafı araçtan inmeye davet etti. Araçtan inmeyen yabancı uyruklu kişiler kaçmaya kalktı. Birkaç metre Erdal G. ve eşinin peşlerinden de sürükleyen yabancı uyruklu adamın kullandığı araç, trafik ışıklarında ilerleyemedi ve durdu. Araç sürücüleri arasında tartışma başladı ve olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekibi çağrıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak tarafları sakinleştirdi.

YABANCI UYRUKLU VATANFAŞLARA SALDIRDI

Polis ekipleri ortalığı sakinleştirdikten kısa süre sonra kazayı gören başka bir vatandaş da olayın içine girdi. Kaza taraflarından yabancı uyruklu vatandaşlarla bir süre sonra tartışma başladı. İddiaya göre tartışma sonrası, yabancı uyruklu vatandaşların kaçacağını düşünen yoldan geçen vatandaş, yumrukla yabancı uyruklu vatandaşlara saldırdı. Olayı da kazaya karışan Türk vatandaşı olan sürücü ayırdı.

O ANLAR ARAÇ KAMERAIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların bir süre tartıştıktan sonra yumruklu kavga ve polislerin olayı ayırması görülüyor.

Öte yandan, tarafların kaza raporu dışında darp konusunda birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.