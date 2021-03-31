Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
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Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı.

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı. Bir vatandaş, borçlarını ödeyeceği sözünü vererek şahsı intihardan vazgeçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Şahsı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş İbrahim A'ya borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi.

İntihar etmek için çıktığı binadan indirilen İbrahim A., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ifadesinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü.

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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