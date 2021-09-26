Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya S. (43) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücü, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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