Yoldan Çıkıp Devrilen Kamyonetteki Kadın Yaralı Kurtuldu
(Görüntülü Haber) YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp takla atıp ters döndü.
(Görüntülü Haber) YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, araçta bulunan bir kadın yaralı kurtuldu.
Kaza, Ankara-Sivas karayolunun Dişli Köyü hızlı tren köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a ev eşyası götüren Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp, devrilerek ters döndü.
Kazada, araçta bulunan Fatma Yüksel (53) olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı