Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırdaki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırdaki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı tır, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan tırda mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 08:18:13. #1.13#

title