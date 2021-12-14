Yoldan çıkan traktör tarlaya uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Yoldan çıkan traktör tarlaya uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan traktör tarlaya uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ulugeçit köyünde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör yoldan çıkıp tarlaya uçtu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ulugeçit köyünde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ulugeçit köyü Karyağdılar Mahallesinde meydana geldi.

Cemil Yalçın idaresindeki 78 AJ 118 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Yoldan çıkan traktör tarlaya uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan traktör tarlaya uçtu: 1 yaralı

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