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Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meyve bahçesine girdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meyve bahçesine girdi.

Kaza, ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kazmacı yönetimindeki 31 Y 0900 plakalı Mercedes marka tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle bir evin bahçesine girdi. Kazanın bildirilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tır şoförü İbrahim Kazmacı kazada yara almazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muradiye, Hisarcık, Kaza, Van, 3. Sayfa, Haberler

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