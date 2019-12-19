Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi
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Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi.

19.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:42

kesiminde kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametinde seyreden Esrafil Z.H. idaresindeki 31 B 612-10 plakalı tır, Dağkent mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 15 metrelik şarampole sürüklenen aracın sürücüsü ekiplerce ayakta muayene edildi. Sürücü, yaralı olmadığı gerekçesiyle hastaneye gitmeyi istemedi.

Polis ekipleri de tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi
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